LA NAZIONE, Ecco la formula (e il no a Balotelli)

L'edizione odierna de La Nazione è certa della formula che Cesare Prandelli utilizzerà alla sua prima da allenatore della Fiorentina: sarà difesa a 4 in un 4-2-3-1. In attesa di scoprire chi prenderà i posti a disposizione (il ritorno dei nazionali sarà fondamentale), la probabile scelta dei terzini ricadrà su Caceres e Biraghi. Lirola rischia di accomodarsi in panchina. A centrocampo Amrabat e pulgar faranno coppia con Ribery, Kouame e Castrovilli dietro l'unica punta. Proprio a proposito di punte, sottolinea infine il quotidiano, la candidatura di Mario Balotelli non è mai stata presa in considerazione.