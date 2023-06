LA NAZIONE, Cosa vuol dire l'ottavo posto in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de La Nazione sottolinea come la Fiorentina abbia raggiunto un altro obiettivo dopo le due finali: la sconfitta del Torino e la vittoria di Sassuolo hanno regalato ai viola l'ottavo posto in Serie A. Un piazzamento che ad oggi a livello europeo non conta nulla, ma tra qualche settimana potrebbe valere la partecipazione alla Conference League in caso di decisione della Uefa di escludere la Juventus dalle coppe.

Una sorta di garanzia in caso di sconfitta all'Eden Arena di Praga contro il West Ham. Ma non solo: con l'ottavo posto gli introiti diventano 6,1 milioni, a differenza dei 5,3 previsti per il nono. Senza contare il miglior posizionamento in Coppa Italia che permetterà di partire dagli ottavi potendo giocare in casa la prima sfida della prossima competizione nazionale.