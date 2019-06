LA NAZIONE, Balo, Ibra, Higuain: Firenze sogna

Come scrive La Nazione, la macchina dei sogni funziona sempre. Tra i nomi accostati alla Fiorentina dopo l'arrivo del magnate Rocco Commisso c'è quello di Zlatan Ibrahimovic, attaccante spettacolare e ancora prolifico, per il quale gli agganci giusti non mancherebbero. Il problema è l'ingaggio, poiché lo svedese guadagna quanto uno sceicco. Altra stella data in orbita viola è Gonzalo Higuain, di ritorno dal Chelsea alla Juventus, pronta a farlo ripartire: una trattativa simile avrebbe però un peso finanziario enorme, e in più i bianconeri chiederebbero come minimo Chiesa. Poi c'è Mario Balotelli. Come per Ibra, il cartellino del giocatore non è un problema in quanto il suo contratto è in scadenza, ma il giocatore guadagna 4 milioni a stagione. Commisso dovrebbe convincerlo che rientrare in Italia (a Firenze) vale molto più di una montagna di euro. Ma anche Gianluigi Buffon, che - conclude il quotidiano - quando ha lasciato il PSG con la promessa di iniziare a breve una nuova avventura hanno immaginato quasi tutti in maglia viola. E' il bello del mercato dei sogni.