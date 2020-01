La campagna del mini abbonamento per il girone di ritorno si è conclusa nella giornata di ieri. Come riportato da La Nazione, in pochissimi giorni sono state vendute oltre mille tessere e la Fiesole è praticamente esaurita, portando il numero di abbonati alla Fiorentina a circa 30mila. E anche oggi al Franchi saranno attesi tra i 30 e 33mila spettatori.