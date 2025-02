L'influenza priva Inzaghi di Dimarco: l'esterno nerazzurro non sarà neanche in panchina

Assenza pesante in casa Inter in vista del match contro la Fiorentina. Simone Inzaghi, infatti, dovrà fare a meno di Federico Dimarco a causa degli strascichi dell'attacco influenzale che già lo aveva colpito nella gara di giovedì al Franchi. Per questo motivo il laterale nerazzurro questa sera non sarà neanche in panchina.