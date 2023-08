L'EQUIPE, Ecco l'offerta viola per Theate: giocatore tentato

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Theate-Fiorentina, arrivano conferme dalla Francia: il difensore belga ex Bologna, attualmente al Rennes, è il nome nuovo delle ultime ore in casa viola. Dopo la notizia dell'interessamento lanciata nel tardo pomeriggio, arriva un'ulteriore indiscrezione a fonte L'Equipe. Il portale del noto quotidiano francese scrive che Arthur Theate è intenzionato a lasciare il Rennes ma non sembrerebbe gradire la destinazione Red Bull Lipsia, una delle squadre che si è mossa su di lui.

Il classe 2000 - scrive l'Equipe - sarebbe invece molto tentato dal progetto Fiorentina, col club di Commisso che vorrebbe puntare ad un prestito oneroso a 2 milioni con obbligo di riscatto (condizionato ad alcuni obiettivi "facilmente raggiungibili") fissato a 19 milioni. Le prossime ore saranno decisive per capire l'eventuale apertura del club francese e, di conseguenza, la definizione di una trattativa comunque complicata per la valutazione del calciatore (acquistato l'estate scorsa dal Rennes per 19 milioni) e che potrebbe concludersi negli ultimi istanti della finestra di mercato.