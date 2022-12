Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, al termine della partita persa contro il Marocco si è espresso così su Amrabat e non solo in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Amrabat, Hakimi, En-Nesyri e Ziyech sono giocatori eccezionali. Anche il numero 8 mi ha impressionato, non mi ricordo come si chiama (Ounahi, ndr)".