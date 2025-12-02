FirenzeViola
L'appello di FirenzeViola e Radio FV: Fiorentina, apri il Viola Park!
FirenzeViola.it
Un’idea, una richiesta, un appello che tanti ascoltatori di Radio FirenzeViola e tifosi della Fiorentina in generale vorrebbero che la società ascoltasse: vedersi aprire le porte del Viola Park.
Un'iniziativa che la redazione di FirenzeViola.it sostiene volentieri e che potrebbe rafforzare il patto tra i giocatori e i loro tifosi sancito domenica sera a Bergamo.
Un'occasione d'incontro tra la squadra e la sua gente, che deciderà il tecnico Paolo Vanoli se organizzare in vista della gara contro il Sassuolo o col Verona, ma cara Fiorentina, apri il Viola Park al tuo popolo nel momento più difficile.
Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenzedi Angelo Giorgetti
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
