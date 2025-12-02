FirenzeViola

L'appello di FirenzeViola e Radio FV: Fiorentina, apri il Viola Park!

di Redazione FV

Un’idea, una richiesta, un appello che tanti ascoltatori di Radio FirenzeViola e tifosi della Fiorentina in generale vorrebbero che la società ascoltasse: vedersi aprire le porte del Viola Park. 

Un'iniziativa che la redazione di FirenzeViola.it sostiene volentieri e che potrebbe rafforzare il patto tra i giocatori e i loro tifosi sancito domenica sera a Bergamo. 

Un'occasione d'incontro tra la squadra e la sua gente, che deciderà il tecnico Paolo Vanoli se organizzare in vista della gara contro il Sassuolo o col Verona, ma cara Fiorentina, apri il Viola Park al tuo popolo nel momento più difficile. 