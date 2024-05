L'ANALISI, Viola giochi come l'Atalanta: ecco chi metterei

FirenzeViola.it

All'interno delle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio è possibile leggere un editoriale a firma di Alberto Polverosi, il quale si immagina la gara che la Fiorentina dovrà fare ad Atene e la formazione che Italiano potrebbe mettere in campo: “La Fiorentina non si difenderà ad Atene, non lo sa fare, non lo vuole fare. Ha un esempio da seguire ed è legato all’Atalanta. Giocherà così la Fiorentina, o meglio cercherà di farlo. E rischierà, ovviamente, come capitato a Cagliari”.

Sulla difesa: “ L’Olympiacon al centro del suo attacco a un velocista come El Kaabi, per questo un pizzico di prudenza non guasterebbe. Se Ranieri avesse la condizione fisica di un mese fa sarebbe lui la scelta giusta, ma oggi non è al top. Italiano, oltre che su Milenkovic, potrebbe puntare su Martinez Quarta”.

Su Nico Gonzalez: “Dovrà muoversi su linee diverse, creare e concludere sono i verbi che gli si addicono. La sua condizione è migliorata in queste ultime settimane e il goal di Cagliari gli ha dato anche qualcosa in più. Si può immaginare come l’uomo decisivo della finale”.

Sul centrocampo: “Le riflessioni di italiano si concentreranno molto su quel reparto. La coppia ideale è Arthur-Mandragora mentre sulla trequarti è preferibile Bonaventura a Bertran, non tanto per il goal di Cagliari ma perché l’ex Milan a gambe, testa, visione ed equilibrio”.

Infine, sulla punta: “Punterei su Belotti, con Nzola pronto ad entrare quando l’ex Roma avrà dato tutto. L’angolano, con il proprio fisico possente, può diventare prezioso sul finale di gara”.