KUMBULLA, Viola vigili: è lui il dopo-Milenkovic?

Fiorentina, Torino, Cagliari e Napoli pensano a Marash Kumbulla. L'indiscrezione lanciata nei giorni scorsi da Il Romanista ha trovato conferme anche nel mondo gigliato, col profilo del centrale ex Verona da tempo nei radar di Pradè e Burdisso. Al momento la Fiorentina ha effettuato solamente dei semplici sondaggi, ma il classe 2000 risponde perfettamente all'identikit di mercato che ha in mente la società del presidente Commisso: giovani talenti, dal grande potenziale, preziosi tanto per il presente quanto per il futuro.

Il centrale italo-albanese, acquistato per circa 25 milioni di euro nel 2020 dalla Roma, non sta trovando spazio alla corte di mister Mourinho (appena 677 minuti giocati in 13 presenze stagionali) e si guarda intorno insieme al suo entourage per non interrompere l'ottimo processo di crescita iniziato in Veneto. Appena 21enne ma già nel giro della Nazionale maggiore dell'Albania, alto oltre 190 centimetri e bravo anche a impostare col suo piede destro, Kumbulla ha una valutazione attuale intorno ai 18 milioni di euro. La Fiorentina resta vigile, soprattutto in ottica estate 2022, quando Milenkovic potrebbe decidere di accasarsi altrove a un anno dalla scadenza del suo contratto.