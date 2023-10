KRAUSZ A RFV, Se segnano le punte vinciamo Scudetto

FirenzeViola.it

Barend Krausz a Radio Firenze Viola

Barend Krausz, agente Fifa ed esperto di calcio argentino, ha parlato così a 'Palla al Centro', su Radio Firenzeviola: "Ricordiamoci che Nico Gonzalez non ha potuto giocare per motivi di infortunio al Mondiale sennò avrebbe fatto parte del gruppo. Ma ora si stanno tutti accorgendo del suo valore. A destra o a sinistra? Sicuramente a destra è più efficace e ha più possibilità di calciare in porta, è molto più utile alla squadra. Da Scaloni è stato scelto come sostituto di Di Maria quindi per questo gioca a sinistra, poi c'è Messi quindi va tutto bene".

E Beltran?

"Io continuo a pensare che sia una prima punta ma noi ci soffermiamo troppo su cose che non contano. Siamo terzi con le punte che non segnano: se cominciano a farlo, vinciamo lo scudetto con 15 punti di distacco".

Come si spiega questa penuria di reti delle prime punte?

"Italiano avrà visto la differenza di gioco con l'Argentina, in Italia è diverso perché si richiede meno tecnica alle punte e si punta più ai centravanti corposi. Beltran sta imparando e sta assorbendo tutte le differenza ma ne sono convinto: sarà un centravanti goleador".