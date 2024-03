KRAUSZ A RFV, Nico rimane l'unico fuoriclasse della rosa

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Barend Krausz a Radio FirenzeViola

Da grande conoscitore di calcio argentino, Barend Krausz (esperto di mercato), è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Credo che i problemi di Nico dipendano principalmente dalla sua forma fisica. La Fiorentina deve sperare di recuperarlo fisicamente, anche perché è l'unico nella rosa viola che è al limite del confine del fuoriclasse. La convocazione in Nazionale argentina può accenderlo ulteriromente: dopo aver giocato con l'Argentina son sicuro che tornerà più in forma di prima".

E su Lucas Beltran invece: "Italiano gli sta trovando la posizione: in Argentina sono abituati a giocare a due punte e lui rende meglio con un altro attaccante vero accanto a lui, come sta facendo ora con Belotti. Beltran ha ancora un ampio margine di miglioramento. Credo che sia un giocatore in rampa di lancio: gli attaccanti maturano sui 24-25 anni e quindi lui può ancora migliorare".

QUI IL PODCAST CON L'INTERVENTO INTEGRALE