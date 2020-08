KRASTEV, Idolo Busquets, sogno di vincere la UCL

Dimo Krastev, centrocampista bulgaro classe 2003 che mercoledì ha fatto l'esordio con la Fiorentina Primavera vincendo anche la Coppa Italia di categoria, ha parlato ai microfoni del portale del suo Paese Sportal.bg. Ecco le sue parole: "A Firenze mi trovo bene, la città è molto bella. La Coppa Italia? Un grande e prestigioso successo, è il primo trofeo per me. Ho debuttato con la Primavera in finale perché l’anno scorso ho gioco con l’Under 17 e 18. Non dimenticherò mai la finale, è stata una grande partita. Il trasferimento alla Fiorentina è arrivato grazie alle qualità che ho mostrato. Per quanto ne so mi osservavano da molto tempo. Debuttare in prima squadra? Andiamo di passo in passo. Do il massimo di me stesso. Sono sicuro che il momento arriverà presto. Ho parlato con Milenkovic, mi ha dato la sua maglia. Ruolo? In mezzo al campo, ma all’occorrenza posso giocare anche come difensore centrale. Il mio idolo? Sergio Busquets. Obiettivo a livello di club? Vincere la Champions League".

