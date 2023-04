KOZMINSKI A RFV, Lech a due facce. Somiglia ai viola

FirenzeViola.it

È intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola Marek Kozminski, ex calciatore polacco, per parlare della gara di giovedì contro il Lech Poznan: "Sono una squadra tosta che gioca da parecchi anni in Europa. Ha una qualità europea, ha giocatori interessantie sono in forma. I polacchi sono avvantaggiati perché i giocatori sono meno stanchi rispetto ai viola".

Fiorentina non la vede favorita?

"Io direi che è favorita, tecnicamente ha giocatori migliori del Poznan, ma non ha già vinto in partenza. I polacchi hanno vinto 3-0 con il Villareal".

Giocatore più pericoloso è Ishak?

"È un giocatore importante, che dirige la fase offensiva della squadra. Il Poznan ha due facce una in Europa e una in Polonia".

Che ambiente attenderà la Fiorentina?

"È un ambiente molto caldo. Poznan è una città che vive di calcio. È una tifoseria ben conosciuta e calda, anche se nei limiti della normalità".

Skoras è un giocatore da temere?

"Giocatore giovane e interessante, ha già molto mercato. È in grande forma ed è un giocatore di prospettiva".

Il campionato polacco quanto vale?

"È un campionato dove ci sono giovani interessanti, con bellissimi stadi, quasi sempre pieni. Dal punto di vista della qualità però non è uno dei migliori d' Europa, dobbiamo crescere molto. Nonostante la nazionale sia buona i club lasciano a desiderare".

Il Lech nel gioco assomiglia alla Fiorentina, cercherà di imporre il proprio gioco.

"Sì sono due squadre simili. Il Lech non è una squadra che si chiude in difesa, gli piace giocare e creare gioco. Anche contro il Villareal ha giocato a viso aperto. Ha buoni difensori come Salamon e anche un buon portiere. È una squadra completa e matura".

Punto debole?

"Non c'è. È una squadra completa, ma la qualità della Fiorentina è più alta, questo senza dubbio".

Considerazione della Fiorentina in Polonia?

"È una squadra molto conosciuta in Polonia e seguita, anche perché ci sono passati diversi polacchi. Il campionato italiano però non è il più seguito in Polonia. La Fiorentina è considerata una buona squadra, ma il calcio è strano, ci saranno 180 minuti ed entrambe le squadre faranno il possibile. Il Lech è leggermente favorito dal punto di vista fisico, è in forma e sta giocando bene".

Favorita per la vittoria finale?

"Ci sono tante squadre buone, è difficile a livello internazionale dire chi sono i favoriti assoluti. La Fiorentina può arrivare in fondo. Anche in Champions, come ci hanno dimostrato City e Psg, non sempre la squadra più forte vince".

La Conference non è una competizione di primo piano?

"Ormai il calcio gira intorno ai soldi e anche queste competizioni sono allestite per guadagnare di più".