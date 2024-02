KOUAME, Tra una settimana i controlli per l'ok al ritorno

Fonte: Luciana Magistrato

Christian Kouame lunedì era alla stadio Franchi per la partita contro la Lazio, ma il giocatore non è ancora pronto al rientro dopo la malaria presa nel suo viaggio in Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa. L'esterno viola infatti, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, a metà della prossima settimana (tra il 6 e l'8 circa) deve sostenere dei nuovi controlli.

Il giocatore, tornato in Italia il 17 febbraio, qualche giorno dopo si è sentito male ed è stato trovato positivo alla malaria. Dimesso dopo quattro giorni di ospedale il giocatore sta bene ma non può tornare ancora all'agonismo. Se il medico darà l'ok potrà dunque tornare ad allenarsi e a giocare. In una situazione simile, l'attaccante del Napoli Traorè quando era al Bournemouth d'altronde è stato fuori più di un mese mentre per il viola i tempi potrebbero essere più brevi ma dovrà poi fare i conti con la condizione fisica persa durante questo periodo di stop forzato.