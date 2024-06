KOUAME, Non solo Bologna: spunta la pista iberica

FirenzeViola.it

Christian Kouame richiesto dal Bologna ma non solo. Se nei giorni scorsi vi raccontavamo dell'interesse degli emiliani (e in particolare del suo ex allenatore Vincenzo Italiano, che se lo porterebbe volentieri dall'altra parte dell'Appennino), dalla Spagna arriva un'altra pista di mercato per l'ivoriano.

Secondo Marca infatti su Kouamé avrebbe messo gli occhi il Mallorca, club che nell'ultima stagione è arrivato quindicesimo in Liga. Secondo il quotidiano iberico, il Mallorca avrebbe chiesto informazioni alla Fiorentina (società con cui Kouame ha appena rinnovato) informazioni sul calciatore e, sempre Marca, parla di una possibile operazione low-cost per gli spagnoli.