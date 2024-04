KOUAMÉ, Momento bello. Mi sono fatto trovare pronto, dedico il gol a Joe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Christian Kouamé, dopo il gol a Salerno, parla a Dazn della vittoria della Fiorentina per 0-2: “Sono contento per la vittoria. Ci mancava in campionato, abbiamo sofferto, non la sbloccavamo. Poi ho avuto fortuna, dopo giovedì scorso, tra pali e parate, mi sono fatto trovare pronto".

Prosegue: "Siamo in ritardo sulle avversarie, dobbiamo affrontare gara per gara e cercare di arrivare sempre più in su. Avevo giocato 120’ giovedì. Non avevo recuperato, come tutti, nel secondo tempo abbiamo creato senza concretizzare. Poi sono entrato e ho avuto la fortuna di far gol”.

Che momento è per voi?

“Un momento bello. Siamo in corsa su tutto, dobbiamo dare tutto per rifare due finali ancora una volta. Dobbiamo arrivare a Bergamo con tanta tranquillità e affrontarla bene”.

Il gol ha una dedica in particolare?

“A Joe Barone”.