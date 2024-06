KOUAME, Italiano lo vuole: i viola chiedono 9 mln

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano, neo tecnico del Bologna che ieri ha voluto salutare tramite i media fiorentini la sua ex squadra, ha sempre avuto una predilezione per la duttilità di Christian Kouamé, cosi come il ragazzo ha sempre avuto parole dolei per il suo (ormai ex) tecnico alla Fiorentina. "In guerra porterei sempre Kouamé", disse a suo tempo il nuovo tecnico del Bologna sull'ivoriano. La Fiorentina, nel frattempo, ha voluto esercitare l'opzione di rinnovo fino al 2025, col chiaro intento di non perderlo a parametro zero e quindi, nel caso, incassare come è normale che sia. Club viola e il jolly offensivo potrebbero anche sedersi a trattare un eventuale rinnovo fino al 2027, ma per ora non ci sarebbero segnali in tal senso e restano sempre più squillanti le voci di interessamento di Vincenzo Italiano per la sua nuova avventura a Bologna.

La Fiorentina valuta il campione d'Africa circa 9 milioni di euro, praticamente il corrispettivo che il Bologna non verserà per Saelemaekers al Milan. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.