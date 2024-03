KOUAME, Il rinnovo e il rischio di un ingaggio alto

FirenzeViola.it

Dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro il Milan per 2-1, si prova a cercare le note positive della gara persa contro i rossoneri, e il ritorno in campo dal primo minuto di Christian Kouame è sicuramente una bella notizia in vista di un finale di stagione ricco di impegni.

L’ex Genoa è stata la mossa a sorpresa insieme a Dodo di Italiano per la partita di ieri sera, ma anche questa scelta non paga molti dividendi. L’attaccante ha lottato tanto soprattutto sui palloni aerei e si è fatto vedere qualche volta in area senza però mai riuscire a mettere la zampata decisiva. Bravo a far ammonire Thiaw ma gli è mancato più volte il guizzo. L’attaccante ivoriano non giocava una partita con la maglia viola dal 29 dicembre 2023 (Fiorentina-Torino 1-0), ultima gara prima della partenza per la Coppa d’Africa vinta con la Costa d’Avorio. Tra gli impegni africani e la malaria contratta nel proprio paese, quindi, l’ex Genoa era rimasto fuori dai giochi per ben tre mesi: per questo la voglia di giocare era tanta, così da rendersi utile sui tre fronti dove la Fiorentina è impegnata, dopo aver collezionato, prima di ieri sera, 22 presenze con 1 gol e 1 assist.

Questo finale di stagione sarà fondamentale anche per capire quale sarà il futuro di Kouame. Il classe ‘97 andrà in scadenza di contratto a giugno 2024, ma con opzione a favore della Fiorentina per il 2005 e l'ingaggio che passerebbe da 1,4 milioni a quasi 2. Nei prossimi mesi è fissato un colloquio tra il suo procuratore e la dirigenza viola per trovare un accordo. L'intesa tra le parti, però, sembra essere ancora distante e, qualora entro l’estate non dovesse esserci l’intesa definitiva, non è da escludere che durante la prossima sessione di calciomercato le strade si possano dividere, anche se adesso nella testa del ragazzo c’è solo la voglia di far bene a Firenze e regalare un trofeo alla città.