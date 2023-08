KOUAME, Agente dal Genoa riaccende le voci di mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Genoa scatenato sul mercato, potrebbe tornare all'assalto di Christian Kouame che domani non sarà della sfida tra i rossoblù di Gilardino e i viola per la squaalifica da scontare dalla precedente stagione. A rinfocolare le voci di un ritorno al Genoa c'è la notizia del Secolo XIX sugli agenti del giocatore ieri nel capoluogo ligure. Possibile dunque un sondaggio per capire le possiiblità. Il giocatore piace molto a Vincenzo Italiano ma negli ultimi giorni di mercato può succede ancora di tutto.