KOSTIC, Contatto con i viola: la valutazione della Juve

Fonte: Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Contatti in corso tra la Fiorentina e gli agenti di Filip Kostic, esterno in uscita dalla Juventus che potrebbe rientrare nell'operazione che porterebbe Nico Gonzalez in bianconero. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Giuntoli valuta il giocatore circa 8 milioni di euro mentre attualmente il serbo guadagna 2,5 milioni a stagione con un accordo in essere fino al 2026.