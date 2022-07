KOLESNIKOV, Kokorin? Come se non esistesse

Sergey Kolesnikov, massaggiatore personale di Kokorin, ha parlato proprio dell’attaccante della Fiorentina su Soccer.ru. Queste le sue parole: Gli ho parlato l’altro ieri e stava aspettando il secondo test per il Covid. Negli ultimi tre mesi è stato in forma, non ha avuto infortuni, ed era pronto: la dimostrazione è stata la partita con il Napoli, dopo la quale però si è seduto in panchina e non lo si è più visto in campo. Ogni giocatore vuole giocare, tutti si annoiano non giocando. Perché non gioca? É una domanda che dovrebbe essere rivolta all’allenatore. Tutti dicono che sta bene, l’allenatore loda Sasha durante l’allenamento, ma poi..."

Sul suo futuro...

“Kokorin ha un contratto biennale, non gioca e nessuno lo vede. Come giocatore è come se non esistesse. In ogni caso sta bene fisicamente, lo so per certo".