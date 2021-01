KOKORIN, Non troppi gol, ma tanta classe. Ruolo...

Aleksandr Kokorin è in procinto di sposare ufficialmente il progetto della Fiorentina. L'attaccante russo ha svolto questa mattina le visite cardio al Gemelli di Roma, per poi dirigersi a Villa Stuart per la visita sportiva vera e propria. Successivamente partirà alla volta di Firenze per mettere firmare il suo nuovo contratto. Kokorin è un giocatore di movimento, dunque più una seconda punta che non un centravanti di peso (ma può comunque adoperarsi quale vice-Vlahovic).

Possiede una notevole tecnica, è molto abile palla a terra e anche nello stretto, data la sua velocità. Calciatore di classe e molto agile, Kokorin non ha dimostrato però di avere così tanti gol in canna poiché dopo aver esordito tra i professionisti nelle fila della Dinamo Mosca, dove in otto anni ha segnato solo 41 gol, si è trasferito allo Zenit San Pietroburgo con la cui maglia in quattro stagioni ha timbrato 34 centri subendo anche un infortunio un pesante infortunio ai legamenti crociati a metà esperienza. Nel 2020, poi, il passaggio in prestito al Soci (10 presenze e 7 gol) e l'approdo allo Spartak Mosca, in cui ha avuto modo di siglare giusto 2 gol in 8 presenze.

Un problema del giocatore è semmai legato alle vicende extra campo, visto che nell'ottobre 2018 fu incarcerato per quasi un anno per aver aggredito un funzionario russo all’interno di un bar. Già prima era stato protagonista di un'aggressione ad un autista a cui ha provocato danni cerebrali. Nel 2014, invece, venne scoperto insieme a due spogliarelliste nonostante fosse fidanzato. Nel 2017 infine ha portato due pistole ad un matrimonio di un suo amico: Kokorin sparò in aria per celebrare il matrimonio, il tutto registrato e mandato in onda sul proprio profilo Instagram. Oggi però raccontano di un calciatore mentalmente cambiato. E questo è sicuramente l'auspicio.