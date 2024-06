KEAN, Trattativa avviata con la Juve: costi e ostacoli

Fonte: Ha collaborato Niccolò Ceccarini

Si scalda la pista che porta la Fiorentina sulle tracce di Moise Kean. Juventus e viola stanno iniziando a trattare partendo da una valutazione dei bianconeri che parte da 20 milioni di euro "trattabili". Giuntoli ha già aperto alla cessione dell'attaccante, con Pradè che è tornato a trattare dopo averci già pensato in inverno anche su espressa richiesta di Palladino che, dal canto suo, lo aveva già chiesto al Monza nei mesi passati. Un'operazione fattibile anche considerando l'ingaggio del giocatore, attualmente da 2,5 milioni di euro più bonus.

Trattativa aperta - I prossimi giorni serviranno per avvicinare le parti verso il costo dell'operazione, visto che la Fiorentina difficilmente arriverà a mettere sul piatto i 20 milioni di cui parlavamo prima. Oltre ad abbassare la parte fissa, il club di Commisso potrebbe provare a convincere i bianconeri inserendo una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, che Giuntoli considera comunque un talento che potrebbe esplodere se trovasse continuità e fiducia lontano da Torino. Ancora è presto per parlare di trattativa in fase conclusiva, ma sicuramente si può parlare di un affare che, entro i prossimi giorni, potrebbe decollare e portare a Firenze il primo acquisto dell'estate.