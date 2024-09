KEAN, Torna al gol in campionato dopo 17 mesi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La rete realizzata allo scadere del primo tempo permette alla Fiorentina di riaprire una gara che sembrava già chiusa. Doppia gioia dunque per Moise Kean, che oltre ad aiutare i suoi torna al gol dopo 17 mesi dall'ultima volta. Il classe 2000, infatti, non gioiva per una rete in campionato dal 1º aprile 2023, quando uno gol permise alla Juve di battere il Verona.