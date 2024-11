KEAN, Peccato per la chance finale. Mi sento molto bene

Palladino e i suoi uomini tornano in campo dopo una settimana di stop, regalata dal tecnico viola per un discorso di premialità in base ad un cammino fino ad ora fantastico tenuto dalla Fiorentina. I giocatori da oggi prepareranno la trasferta di Como e un tour de force che terminerà il 29 dicembre a Torino con la Juventus. Per...