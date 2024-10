KEAN, Non ce la fa: lascia il ritiro azzurro a Coverciano

Fonte: figc.it

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Niente da fare per Moise Kean, alle prese con una lombalgia. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della FIGC, l'attaccante viola ha lasciato il raduno della Nazionale a Coverciano e "ha fatto rientro presso il club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso". Il classe 2000 quindi non prenderà parte agli impegni dell'Italia in Nations League contro Belgio e Israele, rispettivamente il 10 e 14 ottobre.