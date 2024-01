KEAN, La situazione dei viola e le richieste della Juve

Fonte: A. Di Nardo

È Moise Kean il nome caldo in entrata per la Fiorentina. L'attaccante della Nazionale sta facendo fatica a trovare spazio e chiede un maggior minutaggio anche in vista degli Europei di giugno. Volontà che sembra incontrare anche il favore della Juventus, che pare convinta a lasciare partire in prestito il classe 2000.

Kean può partire da Torino, ma a determinate condizioni dettate dai bianconeri: la Juve spinge sull'uscita in prestito oneroso (2,5 milioni il costo), oltre al pagamento integrale di 6 mesi dello stipendio di Kean, leggermente superiore ai 3 milioni di euro netti (quindi almeno 1,5 netti). Condizioni stringenti per i club che hanno richiesto l'attaccante, su tutte anche la Fiorentina. Nelle scorse ore si erano fatte vive anche Bologna e Monza, adesso defilate.