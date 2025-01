KEAN, L'unico a salvarsi, gli ultimi punti sono suoi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

La Fiorentina si affida a Moise Kean per uscire dalla crisi di risultati che la squadra sta attraversando, con solo due punti conquistati nelle ultime sei partite. Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come non sia un caso che gli unici due punti conquistati dai viola in questo difficile mese e mezzo, contro Juventus e Torino, abbiano proprio la firma del centravanti gigliato, che con i suoi 16 gol in stagione è ad un passo dal suo record personale (17 con la maglia del PSG).

La partita contro la Lazio rappresenta un esame importante per tutta la Fiorentina che si appiglia al proprio bomber per rialzare la testa. Nonostante non sia una “partita da ultima spiaggia”, per Palladino è necessario fermare la striscia negativa di risultati: la sua fiducia nel gruppo è chiara, ma la partita contro la Lazio fornirà risposte cruciali per il futuro della squadra.