KEAN, I numeri al top per il nuovo bomber viola

Moise Kean alla Fiorentina può lasciare un segno indelebile che pochi altri bomber nella storia viola hanno fatto. Nessuno in estate avrebbe mai pensato che Kean segnasse così tanto. Come riporta La Nazione, in prospettiva Moise Kean potrebbe arrivare a 25 reti in campionato. Attualmente l'ex Juve è il secondo capocannoniere del campionato alle spalle solo di Retegui e ha tutte le carte in regola per diventare uno dei calciatori viola più prolifici del nuovo millennio.

Se si prende in esame il rendimento nelle prime dodici giornate di altri numeri 9 che hanno vestito la maglia viola da Batistuta in poi, i numeri sono impressionanti: dopo Luca Toni, Bati e Pepito Rossi; il 20 viola è l'attaccante che ha realizzato più reti nel primo terzo del campionato (8), al pari di Alberto Gilardino. Il tutto senza trasformare l'unico rigore, parato da Maignan contro il Milan.

Tra gli attaccanti presi in esame, Kean è l'unico che non ha ancora segnato dal dischetto: Pepito a fine 2013, ne fece sette di rigore oppure Vlahovic che nel 2021 aveva gli stessi gol segnati da Kean, ma con 4 trasformazioni dal dischetto.