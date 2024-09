KEAN, Celebra il ritorno al gol in azzurro: “Rinascita”

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È un periodo molto positivo quello che sta attraversando Moise Kean, sia nella Fiorentina ma anche in Nazionale. Un avvio di stagione importante che non poteva partire nel migliore dei modi, a suon di gol. L'attaccante viola ha infatti celebrato sui propri social il gol segnato in azzurro, che mancava ormai da tre anni, con la scritta "rinascita". Qui sotto il suo post durante l'esultanza con la maglia dell'Italia.