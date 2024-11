KAYODE, Spalletti ci osserva. La condizione la trovi giocando

FirenzeViola.it

Michael Kayode ha parlato ai microfoni di Italpress a margine dell'incontro della sua nazionale, quella U-21 nell'amichevole contro la Francia. Queste le sue parole "È stata una grandissima emozione, una bellissima partita. Sono contento del risultato, anche se potevamo fare meglio. Ho saputo poco prima della partita che sarei stato titolare."

Sulla condizione fisica, stai facendo passi in avanti?

"Sto abbastanza bene, sono comunque contento. La condizione ovviamente la trovi giocando, però sono tranquillo. Sono molto contento di aver giocato oggi, in modo tale da poter rientrare in condizione, è sempre un'esperienza in più."

Oggi con l'U21, speri un giorno nella chiamata di Spalletti?

"Lo stimolo è tanto, è un’emozione sapere che Spalletti ci segue, guarda sempre le partite sia dell'Under 21 che dei club. Sono contento che ci sia questa possibilità, che è arrivata per Comuzzo e Pisilli. Sono molto felice per loro."

Sull’avversario, la Francia?

"Non era una partita facile, anche loro sono veramente forti. Sono stati fatti alcuni piccoli errori, sia in fase offensiva che difensiva, però è normale. Loro hanno creato tanto, noi pure. Forse siamo stati più concreti all'inizio."