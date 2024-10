KAYODE, Presenza con l'Italia U21 in bilico: il punto

Fonte: Luciana Magistrato

La presenza con l'Italia Under 21 di Michael Kayode è ancora in bilico. Come raccolto da Firenzeviola.it, il classe 2004 della Fiorentina è alle prese con l'influenza e non è ancora al meglio e per questo sarà valutato domani in base alle condizioni dell'esterno. La partita decisiva per gli azzurrini sarà solo una, martedì prossimo alle 18:30 contro l'Irlanda, mentre giovedì svolgerà una semplice amichevole contro il Livorno.