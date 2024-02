KAYODE, Nazionale? Spero in una chiamata a marzo

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Michael Kayode è uno dei calciatori del momento. Intervistato da Radio Sportiva, il terzino della Fiorentina ha parlato dell'ottimo momento personale, del suo primo gol in Serie A e delle ambizioni azzurre: "Sinceramente non mi sarei mai aspettato di arrivare a segnare il mio primo gol in Serie A. Poi alla fine è arrivato in una gara importante e in un momento fondamentale della partita".

La partita con la Lazio sembrava stregata, poi però è arrivato il gol del pari che ha segnato lei.

"Sì, sembrava stregata. Abbiamo preso tantissimi pali. Alla fine siamo arrivati a cinque ma ero convinto che avremmo portato a casa la partita perché come abbiamo giocato ce la meritavamo. Sono contento perché siamo ripartiti dopo un momento difficile. Ora guardiamo partita dopo partita. Ora ci sarà un tour de force tra campionato e coppe. Noi guardiamo un avversario alla volta e alla fine si faranno i conti".

"Sì, ci penso tanto a questo percorso. Manco io quest'estate mi aspettavo tutto questo, è un viaggio bellissimo. L'anno in Serie D mi è servito tantissimo: devo ringraziare mister Antonio Soda che mi ha lanciato a Gozzano. La Serie D mi ha formato: stare con gente con dieci quindici anni di più rispetto a me che avevo sedici anni mi ha aiutato perché mi hanno fatto capire la vita che mi aspettava fuori".

Che tipo di rapporto ha con Dodò?

"Con lui ho un rapporto grandissimo, siamo fratelli. Sin dall'anno scorso, quando ho iniziato ad allenarmi con loro, mi ha dato consigli e una mano negli allenamenti di tutti i giorni e se sono qui è anche merito del suo aiuto".

Nella sua crescita è stata fondamentale anche Vincenzo Italiano.

"Certo, io col mister mi trovo benissimo. Mi ha iniziato a integrare in prima squadra l'anno scorso, durante la pausa dei Mondiali. Mi ha fatto entrare piano piano nel suo gioco ma non mi sarei mai aspettato che mi avrebbe fatto debuttare a Genova, alla prima giornata. Per questo devo tutto a lui".

Ci spera in una chiamata in Nazionale? Magari per le prossime gare che si disputeranno negli Stati Uniti tra un mese.

"Ora come ora penso alla Fiorentina e alle prossime partite; è fondamentale pensare a questo per poi meritarsi la chiamata in Nazionale per l'America. L'interesse della Nazionale è bellissimo, poi essere tutti in competizione, giocarsela con giocatori fortissimi, è entusiasmante. L'azzurro per me è un sogno".

Tra i ricordi più belli della sua giovane carriera c'è il gol decisivo nella finale dell'Europeo Under 19 la scorsa estate.

"Quel momento è stato spettacolare, anche perché abbiamo coronato un grande percorso di gruppo, da marzo alla finale di Malta col Portogallo. Mister Bollini è stato fondamentale".

Che sogni ha per il 2024?

"Sarebbe veramente bello portare un trofeo a Firenze, è la cosa che voglio principalmente. L'altro sogno sarebbe essere convocato nelle prossime amichevoli della Nazionale e perché no, anche all'Europeo".