FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il terzino viola Michael Kayode ha analizzato la gara di stasera contro la Lazio. Queste le sue parole in particolare sulla sua sfida contro Felipe Anderson: "Guardiamo sempre al prossimo avversario. La Lazio è un grande squadra. Vedremo in campo come me la caverò con Felipe Anderson".