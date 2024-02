KAYODE, L'ex allenatore: "manca solo la Nazionale"

FirenzeViola.it

Recupero palla per arginare la ripartenza avversaria, corsa senza palla, gol e esultanza rabbiosa. Con la prima rete in campionato contro la Lazio, che va a suggellare una prova strepitosa, Kayode fa sapere che lui c’è, anche per la Nazionale. Lunedì sera sulle tribune del Franchi c’era anche Marco Domenichini, braccio destro di Spalletti, per questo Kayode non poteva scegliere serata migliore per mostrare la sua ascesa vertiginosa.

Pensare che nel 2020/21 era ancora al Gozzano, in Serie D, e il suo allenatore era Antonio Soda, che all’indomani del gol segnato alla Lazio ha dichiarato al Corriere dello Sport-Stadio: “Dire che mi sarei aspettato una crescita del genere sarebbe falso. Quando l’’ho visto sulle prime pagine dei giornali ho ripensato a quel ragazzino di quindici anni, gracile e timido, che promossi in prima squadra. Ne ha fatta di strada. Mi ricordo quando lo schierai titolare per la prima volta, giocavamo a Casale e quando gli dissi che sarebbe partito dal primo minuti impazzì di gioia. L’euforia scomparve quando entrò in campo: fu il migliore dei nostri, si conquistò il rigore decisivo e salvò un gol fatto sulla linea di porta. Gli avevo pronosticato il debutto in Serie A e il gol. Adesso manca solo la convocazione in Nazionale. Lui ci scherza, ma so che adesso sotto sotto ci crede”.