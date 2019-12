KALINIC, Pista fredda. In difesa occhio a Bonifazi

Spazio ai temi legati al calciomercato della Fiorentina sulle pagine odierne de La Repubblica. Come spiega il quotidiano, il diesse viola Pradè è al lavoro per rafforzare la squadra e gli obiettivi sono un elemento per ogni reparto. La priorità è il centrocampista: un candidato forte è Florenzi, la cui priorità resta la Roma per cui nei prossimi giorni farà il punto della situazione con la società. Se dovesse prendere in considerazione l’ipotesi di un addio, la Fiorentina rappresenterebbe una soluzione importante: la trattativa potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto o con obbligo. Decisamente fredda invece la pista Kalinic. Per l’attacco nel ruolo di esterno la prima scelta resta Politano, anche se l’operazione è legata ad un eventuale altro arrivo in nerazzurro. Per la difesa, Juan Jesus è un profilo da monitorare, così come Bonifazi del Torino.