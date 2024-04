JUV-FIO, Un gol di Gatti e tre annulllati. È 1-0 al 45esimo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fase di studio nei primi tratti di una gara tutt’altro che entusiasmante, con McKennie in gol da palese posizione di fuorigioco. Ritmi non alti, pallino del gioco in mano essenzialmente a nessuna delle due squadre (un po' più dalla parte dei viola, ma sempre in orizzontale). A sbloccare il match è una comoda rete di Gatti, che spinge dentro una palla sbattuta sul palo dopo un calcio d’angolo.

Aveva poi raddoppiato Vlahovic, su un assist di McKennie ancora in fuorigioco. Partita che scorre comunque senza sussulti se non per i suddetti gol annullati, con la Fiorentina prova a impostare ma con lentezza e senza imprevedibilità, mentre la Juventus si difende ordinata senza grossi e non richiesti sforzi. Sgorga così il resto del primo tempo, di una gara che non ha regalato fin qui niente di spettacolare.