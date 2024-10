JUV-FIO 0-1, Al 45' la decide Rubino: bella Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina Primavera in vantaggio sulla Juventus quando siamo all’intervallo all’Allianz Training Center di Torino. Dopo circa venti minuti in cui le squadre si sono studiate è Tommaso Rubino a sbloccare la gara al 23’ trasformando il calcio di rigore concesso ai viola dal direttore di gara per il precedente fallo del bianconero Grelaud ai danni di Trapani. Un vantaggio che può far felice il tecnico Daniele Galloppa, nonostante la sua squadra sia andata per due volte anche vicina al raddoppio: prima con la punizione di Trapani e poi con la bella conclusione di Presta respinta da Zelezny.