JOVIC, UECL? Ecco cosa ho detto ai miei compagni

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica Firenze, è presente un'intervista a Luka Jovic. Queste le parole dell'attaccante viola: "Appena sono arrivato alla Fiorentina ho detto ai miei compagni serbi che avremmo vinto la Conference e la Coppa Italia perché ogni anno da quando sono professionista ho vinto almeno un trofeo ovunque sono andato".

Quindi la Viola può realmente ambire ad alzare un trofeo come l'UECL?

"Certo che possiamo vincerla. La cosa più importante è prepararsi mentalmente, ripetere a noi stessi che ce la possiamo fare perché abbiamo le qualità per vincerla. Tutto dipende dalla testa, ogni duello sarà duro ma abbiamo la possibilità di arrivare fino in fondo".

Qualche retroscena dell'estate?

"Avevo altre squadre interessate. Ho scelto la Fiorentina perché mi seguiva da molto tempo e qui posso crescere tanto. Si sono comportati tutti bene con me, i dirigenti mi stimano e ringrazio il presidente Commisso che mi ha fortemente voluto. Cerco di dare tutto perché questo è l’ambiente ideale per ritrovarmi".