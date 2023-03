JOVIC, Troppi tre anni senza giocare. In Conference...

L'attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, ha parlato del suo momento, dei suoi obiettivi e di cosa vorrebbe vincere in viola. Queste le sue parole riportate da Sky Sport (parole riproposte in occasione della Conference ma registrate a settembre dalla Uefa) "Tre anni senza giocare sono troppi. La gente si chiede se tornerai in forma: beh, immaginate cosa sia non essere in forma per tre anni. Sono venuto qui con l'obiettivo di tornare quello di prima, sapevo che sarebbe stata dura ma ho cercato di non pensare agli infortuni. Volevo tornare al mio livello precedente e penso di potercela fare con le mie qualità. Siamo tra i favoriti in Conference League, negli ultimi due anni ho vinto la Champions e giocato in semifinale di Europa League, mi piacerebbe molto vincere questo trofeo".