JOVIC, Sarà viola. E ACF lavora al titolo definitivo

Non solo Mandragora, la Fiorentina è pronta ad un luglio di fuoco sul mercato. Il nome bollente per l'attacco è quello di Luka Jovic del Real Madrid, con cui da tempo c'è sul tavolo un accordo di massima per portarlo in viola tanto che le visite mediche dovrebbero già arrivare settimana prossima. C'è solo qualche discorso da risolvere sulla formula, con il club viola che starebbe addirittura lavorando con il Real per un’acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante ex Eintracht Francoforte o comunque per strappare un'opzione sull'eventuale prestito per avere la possibilità di un acquisto da effettuare a fine stagione.

