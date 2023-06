JOVIC, Il Galatasaray fa sul serio. Ma l'entourage frena

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Galatasary fa sul serio per Jovic, scrive oggi il Corriere dello Sport - Stadio. Il club turco ci sta provando per l’attaccante serbo e c’è chi si è già sbilanciato sulle cifre dell’offerta: 8 milioni alla Fiorentina e 3 anni di contratto a 3 milioni a stagione per il giocatore. L’entourage del calciatore al momento frena, convinto che il futuro di Luka possa essere ancora a Firenze.

Anche la logica del mercato suggerirebbe questa soluzione al club di Rocco Commisso, visto che l'eventuale cessione in questa sessione porterebbe al Real Madrid il 50% di quanto incassato, in questo caso dunque 4 milioni. In più la Fiorentina perderebbe i vantaggi del decreto crescita che prevedono sgravi fiscali per chi resta due anni in Italia. Il Galatasaray però si sta muovendo con Ramadani per capire come portare a casa l'operazione.

