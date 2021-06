JOVETIC, Fossi Vlahovic starei ancora a Firenze

Intervista a Stevan Jovetic sulle pagine di Tuttosport. L'ex attaccante della Fiorentina parla molto di Dusan Vlahovic e dell'interesse della Juventus per lui: "Mi rivedo in Dusan: ha fatto benissimo con la Fiorentina e si parla di un interessamento della Juventus. Ci sono passato anche io, qualche anno fa, ma la tentazione di trasferirmi direttamente da Firenze a Torino non l'ho mai avuta. Non volevo tradire i tifosi della Fiorentina".

Poi Jovetic dice che Vlahovic diventerà il miglior centravanti dei prossimi anni assieme ad Haaland e poi gli dà un consiglio: "Alla Juventus o in un altro top club avrebbe le sue possibilità, però dovrebbe confrontarsi con tanti campioni e sicuramente giocherebbe meno rispetto alla Fiorentina. Ecco perché, fossi in lui, mi farei un altro anno da protagonista a Firenze".