JIMENEZ (ALL. APOEL), Per domani siamo fiduciosi

L'allenatore dell'Apoel Nicosia Manuel Jimenez è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Tutti i nostri giocatori sono a disposizione. C'è grande entusiasmo perché giochiamo contro la Fiorentina, abbiamo una motivazione forte. In questo tipo di competizioni si affrontano squadre forti come la Fiorentina".

Come è il vostro percorso per adesso in stagione? "Siamo stati un po' sfortunati in Conference, in Irlanda abbiamo giocato bene e potevamo vincere. Anche nella seconda gara dovevamo vincere, siamo fiduciosi per la vittoria domani. Combatteremo per vincere".

In campionato ve la giocate con il Pafos… "Pafos è una squadra molto forte qui a Cipro. Ma noi siamo Apoel e non siamo da meno, dobbiamo lottare con loro per vincere il campionato".

Compleanno dell'Apoel? "Speriamo di fare un regalo a tutti i nostri tifosi, siamo obbligati a vincere perché venerdì è il compleanno della nostra società. Per noi è un giorno storico, faremo il massimo per i nostri tifosi. Sono qua da poche partite ma ho capito che i nostri tifosi ci stanno sempre vicino".

Nei viola Kean non convocato… "La Fiorentina ha una grande squadra ed ha dei sostituti che possono giocare al suo posto. La rosa è molto competitiva, ho avuto l'opportunità di vedere qualche gara della Fiorentina. E' una squadra molto forte, con e senza palla".

La Fiorentina può vincere la Conference? "Sì, hanno vinto due partite su due. Sta mostrando tutto il suo valore. Giocano simile a noi, e sono molto forti a metà campo, dobbiamo essere concentrati al massimo senza pensare alla loro forza".