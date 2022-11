JACOBELLI A RFV, Un colpo in attacco a gennaio

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante il programma Social Club.

Un commento sul Mondiale: "Si devono distinguere due piani di valutazione. Uno tecnico e uno che concerne quanto si è mosso intorno a questo torneo. Il Qatar ieri ha dimostrato di essere inferiore all'Ecuador. C'è poi da parlare delle giuste polemiche intorno a questa competizione".

Per riabbracciare Castrovilli a gennaio, la Fiorentina dovrà liberare un posto nelle liste. Potrebbe essere Gonzalez l'indiziato?

"I rapporto con Gonzalez non sono idilliaci, ma è ancora presto per parlarne. L'importante è il rientro di Castrovilli, un patrimonio assoluto della Fiorentina e della Nazionale. Questo periodo pre mercato servirà al club per chiarirsi al meglio le idee".

Di cosa ha bisogno la Fiorentina nel mercato di gennaio?

"C'è da capire se ci saranno delle cessioni. Prima si deve cedere. La Fiorentina si è rimessa in carreggiata e avrebbe bisogno di un rinforzo in attacco, in quanto nella prima parte di stagione i gol sono mancati. Il ritorno di Castrovilli poi sarà come un acquisto. Ci sarà da seguire poi il Mondiale per vedere se ci saranno giocatori che si metteranno in mostra".

Cosa pensa della situazione Gonzalez?

"La Fiorentina lo deve recuperare. La costanza degli infortuni ha riguardato tutti i club. La cosa più importante è però che questo nuovo inizio consenta di valutare la situazione con grande moderazione. Adesso però è il momento di recuperare per quello che per i viola è un grande giocatore".

Gollini non ha convinto in questo inizio di stagione. Secondo lei a gennaio potrebbe già salutare?

"L'Atalanta è messa molto bene sotto il punto di vista dei portieri, non vedo le condizioni per un ritorno a Bergamo".

Come valuta le parole della società sul caso Gonzalez?

"La Fiorentina ha tutto il diritto di tutelare il proprio investimento. Sono convinto però che i rapporti torneranno pacifici perché da quello passa anche il futuro di Gonzalez".