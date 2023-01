JACOBELLI A RFV, Cambia tutto anche per la Viola

La nota firma Xavier Jacobelli ha parlato oggi a Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "Ciò che è accaduto ieri sera ha determinato uno scossone portando la Juventus a 12 punti dalla zona Champions, ma anche per gli sviluppi futuri che ci saranno. È evidente che questo sia solo il primo capitolo di una vicenda che dovrà valutare tante altre cose. Non si possono escludere ulteriori colpi di scena. Cosa passa nella testa di un giocatore della Juventus? Al di là delle manifestazioni d'affetto sui social, i tifosi si aspettano che i giocatori diano sempre il massimo. Tutto ciò accade peraltro in una stagione in cui i bianconeri stanno avendo anche molti bassi oltre agli alti".

La Fiorentina ora può puntare all'Europa?

"Certamente cambia tutto. Innanzitutto il Napoli è padrone del proprio destino, tutte le altre sono consapevoli che il loro destino sia cambiato: anche per la Fiorentina il confronto con il Torino diviene un passaggio significativo proprio perché ha la possibilità di migliorare la sua classifica. Si gioca l'ultima del girone d'andata, ci sono ancora 60 punti e se la Fiorentina vuole crescere deve approfittarne".

Sviluppi sul fronte Juventus?

"Normale che siano preoccupati, dall'inchiesta Prisma può venir fuori anche altro. Cosa faranno i giocatori è nel grembo di Giove, prima cerchiamo di capire cosa accadrà alla società perché la situazione economica, oltre a quella sportiva, va valutata bene".