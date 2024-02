JACK, Uomo partita e record di gol vicino, ma il futuro...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

“Jack si è ripreso il palcoscenico fiorentino. Uomo partita, miglior marcatore viola in Serie A e a un solo passo dal proprio record personale in carriera”. Apre così La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Bonaventura, nonostante vada verso i 35 anni, vuole ancora togliersi lo sfizio di battere qualche record personale. Nel 2017-2018 con il Milan aveva realizzato 8 reti, suo massimo in carriera in A, ora è a quota 7.

Contro la Lazio Italiano ha avuto l’intuizione di schierarlo al fianco di Arthur, con il compito, in fase di possesso, di salire e mettersi tra Beltran e Sottil, trasformando quella linea a quattro. Jack ha risposto presente perché i giocatori come lui dove li metti sanno stare.

Ora però bisognerà capire cosa succederà in futuro. Al momento l’accordo per il rinnovo non è stato travato, anche se al raggiungimento del 70% delle presenze scatterebbe in automatico un opzione a favore della Fiorentina. Fino ad ora il centrocampista è già sceso in campo per 30 volte sulle 37 gare complessive disputate dalla viola. Se non dovesse raggiungere questo traguardo allora il calciatore sarà libero a 0 già da giugno, altrimenti sarà fondamentale mettersi ad un tavolo e capire se ci possano essere margini per un nuovo accordo. Tutto rimandato a giugno comunque, perché - chiosa la rosea - ora la Fiorentina ha solo bisogno del miglior Bonaventura e Jack di molta tranquillità.