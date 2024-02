JACK, Un giorno tra spot e sorrisi con Orsolini-Spalletti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre la Fiorentina beneficiava del primo dei due giorni liberi concessi da Italiano dopo la gara di Empoli, a Coverciano è trascorsa una giornata che ha visto protagonisti alcuni volti della Serie A. Tra questi anche Giacomo Bonaventura, centrocampista viola coinvolto assieme al ct della nazionale Luciano Spalletti e all’esterno del Bologna Riccardo Orsolini nelle riprese di uno spot pubblicitario per una nota azienda di telefonia mobile, che andrà in onda prossimamente.

Presenti sul set (il campo da calcio) anche diversi ragazzi delle società dilettantistiche fiorentine, invitati nel ruolo di comparse. Il tutto in un clima di spensieratezza e sorrisi, dove non sono mancati sketch fuori dalle riprese tra calciatori e giovani coinvolti: crossbar challenge, lotterie di rigori e altro ancora, con Bonaventura e Orsolini in prima fila a sfidarsi e a far divertire i presenti, coinvolgendoli in prima persona.