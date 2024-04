JACK, Le voci di gennaio e un rinnovo legato alle presenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo non aver giocato sabato sera per squalifica la partita contro la sua ex squadra, il Milan, Giacomo Bonaventura è pronto a tornare in campo contro un altro suo ex club: l’Atalanta. Mercoledì, infatti, la Fiorentina scenderà in campo per andare avanti il più possibile in Coppa Italia e proverà farlo anche grazie all’aiuto di uno dei suoi uomini fondamentali come il centrocampista marchigiano.

Quello che fa discutere tanto di Bonaventura, però, è anche la situazione legata al proprio futuro. Quello dell’ex Milan, infatti, tra tutti i casi contrattuali in casa Fiorentina è quello che ha fatto più rumore in assoluto da gennaio in poi. Arrivato al gelo con la società in inverno per le mancate discussioni sul rinnovo, le avances della Juventus mandate a vuoto avevano rischiato di creare una voragine nei rapporti, ma così non è stato. Nelle idee della società (che adesso, naturalmente, dovranno comunque essere rivalutate) c'era quella di portare avanti nuove discussioni con Bonaventura per un nuovo accordo fino al 2025, anch'esso comprensivo di opzione come quello attuale (al 70% delle presenze, infatti, la scadenza slittava di un anno). Vedremo come andrà a finire ma nella testa del calciatore ora c’è solo la voglia di vincere un trofeo, e di farlo in nome di Joe Barone.